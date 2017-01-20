Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США

В Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

На церемонии присутствуют свыше 800 тысяч человек.

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После инаугурации глава государства примет участие в праздничном обеде с сенаторами и конгрессменами, а затем примет торжественный парад и вместе с первой леди Меланией Трамп посетит несколько балов.

С середины января в разных городах США проходят протесты против Трампа. Например, 19 января в Нью-Йорке возле принадлежащего миллиардеру небоскреба Trump Tower состоялась общественная акция с участием мэра города Билла Де Блазио, а также таких известных актеров и актрис, как Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Джулиана Мур и Мариса Томей. 17 января протестующий попытался поджечь себя возле гостиницы Trump International Hotel на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне.