В сети посмеялись над борьбой Буша-младшего с дождевиком

На портале 9GAG появился пост, в котором пользователи высмеяли неуклюжую попытку бывшего президента США Джорджа Буша-младшего надеть на себя дождевик. Во время инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне пошел дождь, и Буш решил облачиться в плащ, чтобы не промокнуть. Однако ему не удалось сделать это с первой попытки.

«Он играл в peek-a-bush», — предположил пользователь mattcubala, обыгравший фамилию политика с детской игрой Peekaboo (в России ее знают как «ку-ку»). Seniorsatan пошутил, будто бы сидевший сзади Буша бывший министр обороны Дик Чейни сказал следующее: «Этот идиот не изменился». «Вызывает 911», — пишет arab_shrek. Aiyapholk предполагает, что он пытался изобразить члена Ку-клукс-клана.

Многие пользователи также отметили, что несмотря на их неприязнь к Бушу за его деятельность на посту президента, он симпатичен им как человек.

Джордж Буш-младший был главой государства с 2001-го по 2009 год. Его отец занимал президентский пост в 1989-1993 годах.