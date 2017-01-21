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На параде в честь инаугурации Трампа развернули российский флаг

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп

На торжественном параде в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа развернули российский флаг. Соответствующий снимок опубликовал телеканал Fox News в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, часть пути от Капитолия до Белого дома Трамп и его супруга Мелания прошли пешком в окружении сотрудников Секретной службы. После этого президентская чета вернулась в свой бронированный лимузин, который доставил их к резиденции. Там президент США и его семья переместились на специально возведенную трибуну, защищенную пуленепробиваемыми стеклами, откуда поприветствовали участников парада.

В Вашингтоне возле Капитолия 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.

В связи с инаугурацией Трампа в Вашингтоне прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки. Полиция задержала по меньшей мере 217 человек, они пробудут под стражей до утра, а в субботу, 21 января, предстанут перед судом. Также сообщалось, что в ходе стычек с активистами получили травмы шесть полицейских.

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