Число задержанных участников беспорядков в Вашингтоне превысило 200

В Вашингтоне, где продолжаются беспорядки в связи с инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа, полиция задержала по меньшей мере 217 человек. Об этом сообщает Reuters.

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В ходе стычек с активистами получили травмы шесть полицейских.

Задержанные будут содержаться под стражей всю ночь, на следующий день они предстанут перед судом.

Протесты происходят в нескольких кварталах от Пенсильвания-авеню, где идут официальные торжества по случаю вступления Трампа в должность. По всему городу протестующие группами несут выкрикивают лозунги против Трампа и несут плакаты «Трамп — не президент» и «Заставим расистов снова бояться».

Беспорядки начались во время церемонии инаугурации. Протестующие начали драться с полицией. Примерно 500 человек в масках-балаклавах или шарфах, скрывающих лица, прошли по центру Вашингтона, громя витрины и разбивая стекла в припаркованных машинах и магазинах.