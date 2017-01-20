Во время инаугурации Трампа полиция задержала корреспондента RT

В Вашингтоне задержан корреспондент англоязычного отделения российского телеканала RT. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Вероятно, речь идет о специальном корреспонденте Александре Рубенштейне. В сообщении телеканал не указал имя журналиста, но прикрепил твит Рубенштейна с прямой трансляцией из Вашингтона.

Мужчина освещал протесты, проходящие во время инаугурации президента США Дональда Трампа.

«Он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста», — говорится в сообщении RT.

Во время официальной церемонии в Вашингтоне участники протестных акций подрались с полицией. Примерно 500 человек в масках-балаклавах или шарфах, скрывающих лица, прошли по центру города, громя витрины и разбивая стекла в припаркованных машинах и магазинах.

Из лозунгов протестующих следовало, что таким образом они выступают против капиталистической системы. Толпа несла лозунги и флаги с надписями «Заставим расистов снова бояться».