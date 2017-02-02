«Ждун» обзавелся собственным аккаунтом в соцсетях

В Instagram появился аккаунт« Ждуна», в котором собраны изображения с популярным мемом.

В профиле zjhdun размещаются в основном картины классиков, в которые с помощью фотошопа проник «Ждун».

Фото опубликовано @zjhdun

Фото опубликовано @zjhdun

Фото опубликовано @zjhdun

Фото опубликовано @zjhdun

Пока в Instagram-аккаунте опубликовано только 19 коллажей. За короткое время на профиль «Ждуна» подписались более двух тысяч пользователей.

Мем «Ждун» появился в Рунете в январе. Пользователям сети понравилась скульптура странного существа Homunculus Loxodontus, представляющего собой гибрид слона и насекомого. Объект водрузили на скамейку перед детской больницей в Лейдене. Автор «Ждуна» голландская художница Маргрит ван Брифорт посвятила свое творение всем пациентам, ожидающим приема у врача.