В Калининграде обнаружили памятник «ждуну»

Пользователи соцсетей обратили внимание на памятник в Калининграде, напоминающий популярный мем «ждун». Фото скульптуры опубликовал в Facebook местный житель Михаил Суханов.

«Я, вот, все долго думал, кого же он мне напоминает? Сегодня осенило — он же наш, калининградский! Думаю, можно использовать теперь, как точку притяжения туристов с такой легендой! » — цитирует пост Суханова kp.ru.

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Калиниградский «ждун» — скульптура морского слона в Верхнем озере Калининграда. Она установлена на набережной больше века назад. Изваяние входит в архитектурную группу «Морские звери», которую в 1913 году создал скульптор Герман Тиле.

«Ждуном» в сети именуют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам.

Необычное существо быстро набрало популярность в социальных сетях. Персонаж получил различные интерпретации. «Ждуна» превратили в типичного бухгалтера, плохо разбирающегося в компьютерных технологиях, навязчивую тещу, кондуктора и соседа грустного Киану Ривза, сидящего на скамейке.

«Ждуна» сделали участником исторических событий, а также героем фильмов, ток-шоу и полотен великих классиков. В мессенджерах появились специальные стикеры со «ждуном» на все случаи жизни.