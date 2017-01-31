«Ждун» «встретился» с Путиным и стал героем полотен классиков

Пользователи социальных сетей с помощью фотошопа превратили «Ждуна» в героя произведений классической живописи. Оказалось, что мем органично вписывается в картины да Винчи, Серова, Васнецова, Крамского, в сериал «Шерлок» и хорошо смотрится на телевидении. Фанаты «Ждуна» «отправили» его на шоу к Андрею Малахову и на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Ждун» в образе Моны Лизы.

«Ждун» в картине Виктора Васнецова «Витязь на распутье».

«Ждун» вместо Ленина принимает ходоков.

«Ждуна» превратили в «Незнакомку» Ивана Крамского.

Мем ожидает братца Иванушку на картине Васнецова.

«Ждун» подменил девочку с персиками на картине Валентина Серова.

Поклонники «Ждуна» представили его в сериале «Шерлок» и «послали» на Первый канал к Андрею Малахову и на «Что? Где? Когда?»

Бывалый «Ждун».

«Ждун» «дотянулся» и до президента России Владимира Путина.

«Ждуном» в сети именуют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), которую в январе российские пользователи превратили в мем.