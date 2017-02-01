Мем «ждун» оказался трансгендером

Голландская художница Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort), автор скульптуры Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), которую в России нарекли «Ждуном», показала РЕН ТВ первый эскиз изваяния.

Оказалось, что «Ждун» задумывался как особь женского пола. Впоследствии художница не стала выделять признаков принадлежности к какому-либо биологическому полу.

«Ждун» установлен на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Скульптура посвящена всем ожидающим приема к врачу пациентам.

Необычное существо быстро набрало популярность в социальных сетях. Персонаж получил различные интерпретации. «Ждуна» превратили в типичного бухгалтера, плохо разбирающегося в компьютерных технологиях, навязчивую тещу, соседа грустного Киану Ривза, сидящего на скамейке. «Ждуна» сделали участником исторических событий, а также героем фильмов, ток-шоу и полотен великих классиков. В мессенджерах появились специальные стикеры со «Ждуном» на все случаи жизни.