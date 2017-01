Бен Аффлек получил урок жизни от мема «грустный Бен Аффлек»

Популярный американский актер и режиссер Бен Аффлек прокомментировал посвященный ему мем. Своими мыслями он поделился в эфире BBC Radio 1, запись опубликована на YouTube-канале радиостанции.

По словам актера, после появления мема «грустный Бен Аффлек» он получил хороший жизненный урок. «Это научило меня не давать совместных интервью с Генри Кавиллом, где я ничего не говорю и где можно вставить треки Simon and Garfunkel. Вот что я усвоил», — пошутил Аффлек.

Актер также рассказал, что после съемок фильма «Бэтмен против Супермена» получил точную копию костюма Бэтмена, в котором он снимался. «Теперь я храню его у себя дома, но, честно говоря, не знаю зачем», — добавил он.

В конце марта 2016 года пользователь под ником Sabconth разместил на своем YouTube-канале видео, на котором Аффлек и Кэвилл комментируют разгромные отзывы на «Бэтмен против Супермена». На видео была наложена песня The Sound of Silence культового американского фолк-дуэта Simon and Garfunkel. В итоге ролик стал вирусным и превратился в мем.

Видео: Sabconth / YouTube