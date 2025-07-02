Два мирных жителя пострадали в российском регионе

Губернатор Гладков: При детонации БПЛА ВСУ пострадали 2 человека

Два мирных жителя пострадали при детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Чайка Белгородского района. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате транспортное средство загорелось, а находившиеся внутри люди пострадали.

«Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу (...) Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте», — написал губернатор Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Бойцы самообороны доставили мужчину в больницу, где медики диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и поверхностную рану руки.