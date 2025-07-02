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12:42, 2 июля 2025Россия

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по многоквартирным домам в российском городе

Белгородский губернатор Гладков: В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, бойцы самообороны доставили в мужчину больницу, где медики диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и поверхностную рану руки.

Гладков добавил, что ударом снаряда повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.

Ранее жительница белгородского поселка Октябрьский пострадала из-за взрыва беспилотника ВСУ. Ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочными ранениями головы и руки.

До этого украинский дрон атаковал машину, двигавшуюся по участку трассы Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района. В результате водитель получил осколочное ранение грудной клетки.

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