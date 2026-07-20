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23:41, 20 июля 2026Мир

Дмитриев обратился к Мерцу

Дмитриев задался вопросом, не скучает ли Мерц по «Северным потокам»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, соскучился по российским газопроводам «Северный поток». На это в соцсети X указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал заявление немецкого канцлера об энергетическом кризисе в Европе из-за отсутствия российского газа, назвав это озарением Мерца.

«Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Скучаете по "Северным потокам", не так ли?» — написал Дмитриев.

Ранее Мерц признал зависимость Германии от газа из России, отметив, что отсутствие поставок топлива спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис.

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