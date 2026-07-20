Сына депутата Верховной Рады внесли на «Миротворец»

Сына депутата Верховной Рады Шуфрича внесли на «Миротворец»

Сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы украинского сайта.

В базе ресурса избежавший мобилизации сын Шуфрича указан как «дезертир». В качестве доказательства приведены публикации украинских СМИ о привилегированных условиях, в которых Шуфрич-младший находился в ТЦК.

На сайте также указано, что сын депутата впоследствии был отпущен.

Ранее на «Миротворец» внесли председателя мемориала жертвам холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяна. Поводом стала его критика перезахоронения одного из лидеров ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) Андрея Мельника. Даян заявил, что чествование союзников нацистской Германии разрушает моральные основы памяти о холокосте.