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23:41, 20 июля 2026Спорт

Месси сделал заявление о поражении в финале чемпионата мира

Футболист Месси поблагодарил за поддержку после поражения в финале чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление о поражении в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Футболист выразил благодарность за полученную поддержку. «Боль очень сильная, и мне будет непросто залечить эту рану. Но вместе с ней я сохраню в памяти все хорошее. Все те матчи, в которых мы совершали невероятные камбэки, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в памяти», — написал он.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встретилась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. По этому показателю 39-летний аргентинец обошел шведского футболиста Гуннара Грена, который вышел на поле в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.

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