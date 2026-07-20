Футболист Месси поблагодарил за поддержку после поражения в финале чемпионата мира

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление о поражении в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Футболист выразил благодарность за полученную поддержку. «Боль очень сильная, и мне будет непросто залечить эту рану. Но вместе с ней я сохраню в памяти все хорошее. Все те матчи, в которых мы совершали невероятные камбэки, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в памяти», — написал он.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встретилась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. По этому показателю 39-летний аргентинец обошел шведского футболиста Гуннара Грена, который вышел на поле в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.