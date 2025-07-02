Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в российском регионе

Жительница Белгородской области получила ранения при детонации дрона ВСУ

Жительница Белгородской области получила ранения из-за детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с коммерческим объектом. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-аккаунте.

По его словам, беспилотник сдетонировал в поселке Октябрьский в Белгородском районе. Медики выявили у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и осколочные ранения головы и руки. Бригада скорой помощи сейчас доставляет пациентку в городскую больницу №2 в Белгороде.

Женщине оказывается вся необходимая помощь, уточнил губернатор.

Кроме того, при детонации вражеского дрона были повреждены два автомобиля, а в здании — остекление и фасад.

Ранее глава Белгородской области рассказал, что беспилотник ВСУ ударил по машине на трассе, ранил водителя. В результате удара автомобилист получил осколочное ранение грудной клетки, но смог сам добраться до больницы.