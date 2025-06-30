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19:49, 30 июня 2025Россия

Беспилотник ВСУ ударил по машине на российской трассе и ранил ее водителя

Гладков: Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ на машину под Белгородом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину, двигавшуюся по участку трассы Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате удара дрона водитель получил осколочное ранение грудной клетки. Мужчина самостоятельно добрался до больницы. «Медики оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — написал Гладков.

Губернатор также прикрепил к посту фото, на котором видно, что у машины выбито заднее окно, а кузов посечен осколками.

Ранее под удар ВСУ попал белгородский город Шебекино. По данным Гладкова, в результате атаки дрона по машине пострадали две женщины. Позже выяснилось, что они являются волонтерами.

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