Беспилотник ВСУ ударил по машине на российской трассе и ранил ее водителя

Гладков: Водитель пострадал из-за атаки дрона ВСУ на машину под Белгородом

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину, двигавшуюся по участку трассы Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате удара дрона водитель получил осколочное ранение грудной клетки. Мужчина самостоятельно добрался до больницы. «Медики оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — написал Гладков.

Губернатор также прикрепил к посту фото, на котором видно, что у машины выбито заднее окно, а кузов посечен осколками.

Ранее под удар ВСУ попал белгородский город Шебекино. По данным Гладкова, в результате атаки дрона по машине пострадали две женщины. Позже выяснилось, что они являются волонтерами.