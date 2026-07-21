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00:19, 21 июля 2026Силовые структуры

Михаила Светова заочно арестовали

Суд заочно арестовал либертарианца Михаила Светова
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал либертарианца и блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом указано в картотеке столичного суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Светову меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение вступит в силу 24 июля.

Дело в отношении блогера было возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах»). Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы.

Ранее Басманный суд Москвы взял под стражу блогера Илью Ремесло по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Блогер проведет в СИЗО почти два месяца.

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