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21:27, 2 июля 2025Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

Риелтор Кобаладзе: Самая дешевая квартира в центре Москвы продается за 15 млн
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стоимость самой дешевой квартиры в Центральном округе Москвы со сдачей в 2025 году, доступной для покупки на данный момент, оценили в 15 миллионов рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости Москвы Ярослав Кобаладзе.

Речь идет о квартире-студии площадью 26 квадратных метров. Лот расположен в Басманном районе столицы. Напротив, наиболее дорогая недвижимость в центре Москвы продается за 2,7 миллиарда рублей. За указанную сумму удастся приобрести многокомнатный объект метражом 980 квадратов в Якиманке.

Ранее эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков сообщил, что самая бюджетная маленькая квартира в Сочи продается менее чем за три миллиона рублей. Речь идет о помещении на цокольном этаже площадью 18 квадратных метров, находящемся в Лазаревском районе города-курорта.

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