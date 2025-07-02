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16:45, 2 июля 2025Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Брокер Флутков: Самая дешевая маленькая квартира в Сочи стоит 2,6 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Самая дешевая маленькая квартира в Сочи продается менее чем за три миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании эксперта по рынку недвижимости города-курорта Кирилла Флуткова, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Брокер проанализировал предложение квартир в Сочи площадью до 20 квадратных метров. Всего в городе продается 303 таких лота — на 10,4 процента меньше, чем в июне 2024 года. Стоимость квадрата в объектах варьируется от 144 тысяч до 823 тысяч рублей.

Минимальный бюджет покупки составляет 2,6 миллиона рублей. Такая сумма позволит приобрести помещение на цокольном этаже площадью 18 квадратных метров в Лазаревском районе. Самый дорогой небольшой объект продается за 15 миллионов рублей — это судия в 19 квадратов в Хостинском районе.

Ранее эксперты компании Whitewil раскрыли стоимость самой дорогой студии в Москве. Такой объект можно купить за 139,3 миллиона рублей.

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