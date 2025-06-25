Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:29, 25 июня 2025Экономика

Названа цена самой дорогой студии в Москве

Whitewill: Самая дорогая студия в Москве стоит 139,3 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стоимость самой дорогой студии в Москве составляет 139,3 миллиона рублей, или 2,77 миллиона рублей за квадрат. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Whitewill.

Объект недвижимости располагается на втором этаже здания делюкс-класса в 200 метрах от Кремля. Его площадь составляет 50 квадратных метров, отделка не предусмотрена.

По словам топ-брокера Whitewill Екатерины Левиной, чаще покупателями таких лотов становятся клиенты, нуждающиеся в месте для периодических остановок в столице. «Такие квартиры покупают люди, живущие за городом или за границей, которым удобно оставаться в Москве время от времени», — объяснила эксперт.

Второе место в топе самых дорогих московских студий заняло жилье площадью 48 квадратов за 131,4 миллиона рублей, а третье — студия в 50 квадратов за 130 миллионов рублей. Оба жилых помещения расположены в той же локации.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой комнаты в Москве. Она обойдется в 2,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    «Радиостанция Судного дня» передала 29 загадочных слов за день

    22-летняя дочь Кейт Мосс обнажила грудь на Неделе моды в Париже

    Израиль ликвидировал высокопоставленного генерала КСИР

    Инфляция в России замедлилась

    Назван способ сделать мышцы рельефными без вреда для здоровья

    Розенбаум оправдался за блатные песни

    Появились свежие данные о состоянии пострадавшего при теракте под Брянском младенца

    «Гуру соблазнения» заинтересовал следователей в Москве

    Ведущую популярного российского шоу заставляли читать Камасутру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости