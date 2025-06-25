Названа цена самой дорогой студии в Москве

Whitewill: Самая дорогая студия в Москве стоит 139,3 млн рублей

Стоимость самой дорогой студии в Москве составляет 139,3 миллиона рублей, или 2,77 миллиона рублей за квадрат. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Whitewill.

Объект недвижимости располагается на втором этаже здания делюкс-класса в 200 метрах от Кремля. Его площадь составляет 50 квадратных метров, отделка не предусмотрена.

По словам топ-брокера Whitewill Екатерины Левиной, чаще покупателями таких лотов становятся клиенты, нуждающиеся в месте для периодических остановок в столице. «Такие квартиры покупают люди, живущие за городом или за границей, которым удобно оставаться в Москве время от времени», — объяснила эксперт.

Второе место в топе самых дорогих московских студий заняло жилье площадью 48 квадратов за 131,4 миллиона рублей, а третье — студия в 50 квадратов за 130 миллионов рублей. Оба жилых помещения расположены в той же локации.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой комнаты в Москве. Она обойдется в 2,3 миллиона рублей.