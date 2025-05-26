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17:42, 26 мая 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве оценили в 2,3 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве, доступной для покупки в данный момент, составляет 2,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

За указанную сумму, отметили в компании, удастся приобрести лот площадью 11,5 квадратного метра в Троицком административном округе (ТАО) столицы. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома.

Наиболее дорогую комнату Москвы оценили в 16 миллионов рублей. Речь идет об объекте, находящемся в центре города, в районе Арбата, на пятом этаже семиэтажки. Его площадь — 20 квадратов. Специалисты уточнили, что год назад самая дорогая комната в столице продавалась на миллион дороже.

Ранее выяснилось, что стоимость самой дешевой квартиры Петербурга составила 3,3 миллиона рублей.

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