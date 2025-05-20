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15:46, 20 мая 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры Петербурга

Стоимость самой дешевой квартиры Петербурга составила 3,3 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой квартиры Петербурга на первичном рынке со сдачей в этом году оценили в 3,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Речь идет о лоте, расположенном в Пушкинском районе города. За указанную выше сумму удастся приобрести квартиру-студию площадью 23 квадратных метра, сдача которой запланирована на середину 2025 года. Всего в мае текущего года, по информации специалистов, на рынке новых квартир Петербурга на продажу выставлены более 6,8 тысячи квартир в комплексах, которые будут сданы до конца года.

Ранее в этот же день аналитики компании «Метриум» сообщили, что в Москве недосчитались дешевых квартир. Так, количество вариантов в новостройках с ценником до 10 миллионов рублей сократилось на 40,8 процента за год.

Вот это да!
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