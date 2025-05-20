«Метриум»: Число квартир дешевле 10 млн рублей в Москве сократилось на 41 %

В Москве недосчитались дешевых квартир — число вариантов в новостройках стоимостью до 10 миллионов рублей сократилось на 40,8 процента за год. Такие данные приводят аналитики риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия».

Сейчас на первичном рынке жилья в столице представлено около 4000 лотов в этой ценовой категории. В аналогичный период 2024 года были доступны 6725 таких лотов, а в 2023-м — 11700.

По словам специалистов, исчезновение бюджетных вариантов связано не только с инфляцией, но и с изменением структуры предложения. Пять лет назад доля массовых новостроек на рынке достигала 40,4 процента, а сейчас уменьшилась до 35,5 процента.

«При этом в сегменте теперь преобладают не панельные дома стандарт-класса, а современные монолитные комплексы комфорт-класса. Разумеется, "квадрат" в них стоит дороже. Следовательно, квартиры до 10 миллионов рублей становятся дефицитом», — пояснил основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира в Москве на вторичном рынке стоит 11 миллионов рублей. Речь идет о лоте, который расположен в Басманном районе Центрального округа столицы, на восьмом этаже 12-этажного дома 1968 года постройки. За указанную выше сумму новому собственнику удастся приобрести однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров.