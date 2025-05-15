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22:47, 15 мая 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Риелтор Кобаладзе: Цена самой дешевой квартиры в центре Москвы составила 11 млн
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы, доступной для покупки на вторичном рынке в данный момент, оценили в 11 миллионов рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт рынка недвижимости Москвы Ярослав Кобаладзе.

Речь идет о лоте, который расположен в Басманном районе Центрального округа столицы, на восьмом этаже 12-этажного дома 1968 года постройки. За указанную выше сумму новому собственнику удастся приобрести однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров.

Ранее в мае эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость» выяснили, что цена самой дешевой новостройки в Сочи составила 9,7 миллиона рублей, а наиболее бюджетного апартамента — 8,4 миллиона рублей. Они отметили, что оба объекта находятся в Адлерском районе курортного города, а их площадь — 30 «квадратов» и 24 «квадрата» соответственно.

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