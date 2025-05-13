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16:13, 13 мая 2025Экономика

Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

Стоимость самой дешевой новостройки в Сочи составила 9,7 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Стоимость самой дешевой квартиры в новостройке Сочи со сдачей в 2025 году составила 9,7 миллиона рублей, а самого дешевого апартамента — 8,4 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании агентства «ОНИКС-Недвижимость», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее доступный апартамент в указанной категории — студия площадью 24 квадратных метра в Адлерском районе города-курорта. Объект располагается на первом этаже 12-этажного комплекса. Самая дешевая квартира — жилье площадью 30 квадратов на пятом этаже жилого дома в том же районе.

Всего в апреле 2025 года на первичном рынке Сочи продается почти 5,1 тысячи объектов. На лоты со сдачей до конца текущего года приходится 39,4 процента. Чаще всего в этой категории встречаются однокомнатные квартиры.

Ранее эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» раскрыли стоимость самой дешевой «однушки» в центре столицы. Стоимость такого объекта составляет 10,9 миллиона рублей.

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