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21:48, 12 мая 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы

Стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы оценили в 10,95 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в центре столицы, доступной для покупки в апреле 2025 года, составила 10,95 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о лоте, расположенном в Басманном районе на восьмом этаже 12-этажного дома 1968 года постройки. Его площадь — 35 квадратных метров. Специалисты отметили, что в начале этого года бюджет, необходимый для покупки «однушки» в Центральном округе Москвы, был на 8,7 процента, или на миллион, больше — почти 12 миллионов рублей. Показатель в аналогичный период прошлого года, напротив, оказался на 6,3 процента, или 640 тысяч рублей, меньше. Так, в апреле 2024 года купить квартиру с подобной планировкой в центре столицы можно было за 10,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой комнаты Москвы оценили в 2,6 миллиона рублей. Указанный объект метражом 11,5 «квадрата» находится в Троицком административном округе, на первом этаже пятиэтажного дома.

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