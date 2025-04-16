Названа стоимость самой дешевой комнаты Москвы

Стоимость самой дешевой комнаты Москвы оценили в 2,6 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой комнаты Москвы, доступной для покупки в данный момент, составляет 2,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

За указанный бюджет, отметили специалисты, удастся приобрести лот площадью 11,5 квадратных метра в Троицком административном округе (ТАО) столицы. Объект расположен на первом этаже пятиэтажного дома, до ближайшей станции метро можно доехать за 20 минут.

Напротив, наиболее дорогая комната Москвы выставлена на продажу в центре города, в районе Дорогомилово. Данный объект оценили в 20 миллионов рублей. Метраж лота, находящегося на седьмом этаже 11-этажного дома 1955 года постройки — 18 «квадратов».

Ранее риелтор Константин Анохин рассказал, что самая дешевая квартира в центре Санкт-Петербурга стоит 6,3 миллиона рублей.