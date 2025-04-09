Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Риелтор Анохин: Самая дешевая квартира в центре Петербурга стоит 6,3 млн рублей

В марте 2025 года самую дешевую квартиру в центре Петербурга на первичном рынке города можно было приобрести за 6,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости Санкт-Петербурга Константин Анохин.

Речь идет о студии площадью 27 квадратных метров, расположенной в Василеостровском районе. Лот находится на третьем этаже 18-этажного дома.

Напротив, наиболее дорогая новая квартира в центре Петербурга стоит 2,8 миллиарда рублей. За указанную сумму собственнику достанется объект в Петроградском районе, его метраж — 1000 квадратов. Сдача жилья запланирована на конец 2026 года.

Ранее руководитель аналитического центра риелторского агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал, что среди районов Подмосковья самые дешевые дачи продаются в Шатурском муниципальном округе. По его словам, частный дом там можно купить в среднем за 1,3 миллиона рублей.