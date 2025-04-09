Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 9 апреля 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Риелтор Анохин: Самая дешевая квартира в центре Петербурга стоит 6,3 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В марте 2025 года самую дешевую квартиру в центре Петербурга на первичном рынке города можно было приобрести за 6,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости Санкт-Петербурга Константин Анохин.

Речь идет о студии площадью 27 квадратных метров, расположенной в Василеостровском районе. Лот находится на третьем этаже 18-этажного дома.

Напротив, наиболее дорогая новая квартира в центре Петербурга стоит 2,8 миллиарда рублей. За указанную сумму собственнику достанется объект в Петроградском районе, его метраж — 1000 квадратов. Сдача жилья запланирована на конец 2026 года.

Ранее руководитель аналитического центра риелторского агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал, что среди районов Подмосковья самые дешевые дачи продаются в Шатурском муниципальном округе. По его словам, частный дом там можно купить в среднем за 1,3 миллиона рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Иван Попов после обращения к Путину отправится на СВО. За него вступались командиры, военнослужащие и военкоры

    Сын Трампа посетит критикуемую в США европейскую страну в преддверии выборов

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    ВСУ за восемь месяцев оккупации курского села привезли лекарства только один раз

    В российском городе сняли на видео укрытия от дронов ВСУ среди могил

    Быстров дал совет Соболеву по повышению результативности в матчах за «Зенит»

    Ученые раскрыли формулу идеального кофе

    Алиев обвинил Асада в связях с Арменией

    Москвич захотел выучить у знахаря галактический язык и не выжил

    США испугались переговорщиков Ирана и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше