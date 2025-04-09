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14:02, 9 апреля 2025Экономика

Россиянам посоветовали строить маленькие дома ради экономии

Эксперт по жилью Антипин: Для экономии на строительстве можно сократить площадь
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянам следует строить более маленькие дома для экономии на строительстве. Об этом и других методах сокращения расходов РБК рассказали эксперты.

По словам директора по развитию и продажам выставки домов «Малоэтажная Страна» Андрея Антипина, «минус 10 квадратных метров — это минус 1,2–1,5 миллиона рублей на входе в загородную жизнь для дома, который планируется использовать круглогодично». Снижение площади дома сэкономит не только на его строительстве, но и на дальнейшей эксплуатации — на отоплении, меблировке, уборке и так далее.

В Ассоциации деревянного домостроения напомнили о смарт-хаусах. В этих домах площади максимально оптимизированы с учетом личных потребностей. С помощью такого строительства можно сэкономить в стоимости до двух раз, уверены в ассоциации.

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Также россиянам рекомендовали возводить загородные дома по типовым проектам. Это позволит сэкономить в 5-7 раз на этапе проектирования. Цена за типовой проект может достигать максимум 100 тысяч рублей, заявил управляющий партнер строительной компании «Норвекс Арт» Семен Гоглев. Что касается индивидуального проекта, его цена будет порядка 4,5–5 тысяч рублей и выше за квадратный метр. Таким образом, дом в 100 квадратных метров по индивидуальному проекту будет стоить 500–700 тысяч рублей.

С типовым проектом также проще сэкономить на стройматериалах, поскольку они разработаны так, чтобы использовались без остатков. Разница с индивидуальным проектом здесь может составить 20 процентов.

Ранее были названы районы Подмосковья с самыми низкими ценами на дачи. Самым дешевым оказался Шатурский муниципальный округ, где частный дом можно купить в среднем за 1,3 миллиона рублей. Также по доступным ценам дачи продаются в Серебряных Прудах (1,5 миллиона рублей), Лотошине и Егорьевске (по 1,7 миллиона рублей). Перечисленные районы достаточно далеки от Москвы, чем объясняется цена лотов.

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