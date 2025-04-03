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15:58, 3 апреля 2025Экономика

Названы районы Подмосковья с самыми низкими ценами на дачи

«Инком-Недвижимость»: Дешевле всего купить дачу можно в подмосковной Шатуре
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Дешевле всего дачу в пределах Подмосковья можно приобрести в Шатуре. Во сколько обойдется покупка загородного дома в Московской области, агентству РИА Новости рассказал руководитель аналитического центра риелторского агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

В Шатурском муниципальном округе, согласно расчетам компании, частный дом можно купить в среднем за 1,3 миллиона рублей. Также по доступным ценам дачи продаются в Серебряных Прудах (1,5 миллиона рублей), Лотошине и Егорьевске (по 1,7 миллиона рублей). Данные локации довольно далеки от Москвы, поэтому стабильно предлагают низкие ценники на жилье, отмечают эксперты.

В то же время самые дорогие объекты экспонируются в Красногорске и Одинцове — там за дачу придется отдать около 50-51 миллиона рублей. Загородный дом в Мытищах в среднем продается за 17,6 миллиона рублей, дешевле — в Химках, за 16,6 миллиона. В Истре сделку можно закрыть почти за 16 миллионов рублей. Высокий бюджет покупки в этих городах объясняется их близостью к столице.

При этом заметнее всего цены поднялись на дачи в Бронницах — там прирост составил 44 процента. Такую динамику в сервисе «Циан» оправдывают модернизацией Новорязанского шоссе. Помимо этого, как сообщается, высокий прирост показали городские округа Долгопрудный (36 процентов) и Кашира (35 процентов).

Ранее россиянам назвали лучшее время для покупки дачи. Выгоднее всего загородный дом можно приобрести в ноябре, когда наблюдается низкий спрос. Продавцы, не успевшие за теплый сезон реализовать объект, охотнее предоставят скидку.

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