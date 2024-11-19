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09:36, 19 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали выгодное время для покупки дачи

Депутат Чаплин: выгоднее всего покупать дачу в ноябре
Мария Черкасова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Выгоднее всего покупать дачу в ноябре, когда продавцы чаще идут на уступки. Таким советом с россиянами в разговоре с NEWS.ru поделился председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Поздней осенью активность на рынке дач заметно снижается. Продавцы, которые не успели реализовать участки в течение теплого сезона, могут предложить покупателю скидку.

Выбирая дачу осенью, покупатель имеет возможность увидеть участок и здание в условиях, близких к зимним: можно оценить состояние отопительной системы, окон и дверей на предмет утепления, заметить возможные проблемы с влажностью. Объективно оценить размер и состояние участка помогут отсутствие «вау-эффекта» летнего цветения.

У покупки дачи в ноябре есть и минусы: до весны участок вряд ли удастся использовать по назначению, а листва и ранний снег могут скрыть некоторые недостатки. Поэтому Чаплин рекомендовал новом владельцу быть готовым к тратам на ремонт и благоустройство.

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При покупке недвижимости Чаплин посоветовал провести тщательную проверку участка и строений, подготовить список необходимых трат. Также важно иметь четкое представление о планах на дом и участок. Те, кто сможет преодолеть специфические вызовы осенней покупки, имеют шанс сделать выгодное вложение в загородную недвижимость.

В октябре 2024 года сразу в нескольких округах Подмосковья дачи подорожали почти в 1,5 раза по сравнению с началом года. Первое место по росту цен занял городской округ Зарайск (подорожание в среднем на 72 процента, до 1,91 миллиона рублей). На втором месте оказался Волоколамский городской округ (рост стоимости на 55 процентов, до 2,67 миллиона рублей). на третьем Луховицы (48 процентов, до 2,83 миллиона рублей).

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