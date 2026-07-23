Совместное действие сына Бекхэма и его жены посчитали постыдным

Page Six: Фанаты посчитали совместную тренировку сына Бекхэма с женой постыдной

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин показал совместное видео с женой Николой Пельц и нарвался на критику поклонников. Об этом сообщает Page Six.

На размещенных кадрах супруги идут по беговой дорожке в спортивном зале. «Да, мы делаем все вместе», — гласит подпись к ролику с тренировки, который также сопровождали эмоджи в виде сердец.

Редакторы издания обратили внимание, что фанаты посчитали видео постыдным, о чем написали в соцсетях.

В январе Бруклин Бекхэм раскрыл неприличные детали ссоры с родителями, заявив, что месяцами молчал ради приватности. По его словам, он решил прокомментировать лживые слухи, которые его родители и их окружение якобы распространяют в прессе о нем и его жене.