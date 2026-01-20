Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:29, 20 января 2026Ценности

Бруклин Бекхэм прервал молчание и раскрыл неприличные детали ссоры с родителями

Бруклин Бекхэм обвинил звездных родителей в нападках на его жену Николу Пельтц
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин прервал молчание и высказался на тему ссоры с семьей в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летний инфлюэнсер заявил, что месяцами молчал ради приватности, но решил прокомментировать лживые слухи, которые его родители и их окружение якобы распространяют в прессе о нем и его жене. По его словам, он не стремится примириться со звездной семьей, которая годами контролировала его жизнь, а сейчас нападает на него в соцсетях и медиа.

Я не под чьим-то каблуком — впервые в жизни стою за себя. Всю мою жизнь родители контролировали то, как наша семья выглядит в медиа. Показные посты в соцсетях, неискренние отношения были частью той среды, в которой я вырос (...) «Любовь» измеряется тем, насколько часто ты публикуешь совместные снимки в соцсетях и как быстро бросишь все дела, чтобы позировать на общем фото, даже в ущерб работе

Бруклин Бекхэм

Бекхэм также раскрыл детали неприличного поведения родителей на его свадьбе с Николой Пельтц, которую те не считают членом семьи. Наследник обвинил родню в попытках разрушить его брак до и после торжества. Кроме того, по словам Бруклина, Виктория в последний момент отказалась шить платье для невесты, а во время подготовки к свадьбе назвала сына злодеем за то, что пара посадила за свой стол бабушек, у которых нет мужей.

«Мама испортила мой первый танец с женой, который мы репетировали месяц. Но на свадьбе перед 500 гостями Марк Энтони [певец] позвал меня на сцену якобы для этого танца, но на сцене была мама. Она танцевала со мной совершенно неприлично прямо при всех. Я никогда не чувствовал себя более униженно и постыдно. Мы обновили клятвы ради новых, счастливых воспоминаний», — признался Бруклин в соцсети.

Материалы по теме:
«Влюбила в себя султана» Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
«Влюбила в себя султана»Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
16 января 2021
Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Его величество ЧебурашкаФаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
31 декабря 2019

Бекхэм рассказал и о юбилее отца, ради которого он прилетел с женой в Лондон вопреки конфликту. Он пояснил, что отец игнорировал его приглашения, желая встретиться только на вечеринке с сотнями гостей и фотографами, и в итоге все же согласился встретиться лично, но без Николы Пельтц, что стало для Бруклина пощечиной.

В заключение сын Бекхэмов рассказал о тревожности, которая развилась у него из-за постоянного контроля и давления со стороны семьи. «И только когда я дистанцировался от семьи, тревога исчезла. Мы с женой не хотим жизнь, слепленную из фотографий, статей в прессе и манипуляций. Нам нужны только спокойствие, приватность и счастье — для нас и будущей семьи», — подытожил он.

Ранее Бруклин Бекхэм установил жесткие правила общения с родителями, требуя контактировать исключительно через адвокатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Раненый пленный ВСУ поблагодарил российских солдат за спасение

    Еще один постсоветский лидер согласился с предложением Трампа

    Популярная вакцина неожиданно показала эффект замедления старения

    Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

    Китай получил приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа

    НАТО предприняла новый шаг по стягиванию техники в главный хаб для снабжения ВСУ

    «Дорогой Дональд» слил личную переписку с «нетерпением ждущим встречи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok