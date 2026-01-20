Бруклин Бекхэм прервал молчание и раскрыл неприличные детали ссоры с родителями

Бруклин Бекхэм обвинил звездных родителей в нападках на его жену Николу Пельтц

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин прервал молчание и высказался на тему ссоры с семьей в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летний инфлюэнсер заявил, что месяцами молчал ради приватности, но решил прокомментировать лживые слухи, которые его родители и их окружение якобы распространяют в прессе о нем и его жене. По его словам, он не стремится примириться со звездной семьей, которая годами контролировала его жизнь, а сейчас нападает на него в соцсетях и медиа.

Я не под чьим-то каблуком — впервые в жизни стою за себя. Всю мою жизнь родители контролировали то, как наша семья выглядит в медиа. Показные посты в соцсетях, неискренние отношения были частью той среды, в которой я вырос (...) «Любовь» измеряется тем, насколько часто ты публикуешь совместные снимки в соцсетях и как быстро бросишь все дела, чтобы позировать на общем фото, даже в ущерб работе Бруклин Бекхэм

Бекхэм также раскрыл детали неприличного поведения родителей на его свадьбе с Николой Пельтц, которую те не считают членом семьи. Наследник обвинил родню в попытках разрушить его брак до и после торжества. Кроме того, по словам Бруклина, Виктория в последний момент отказалась шить платье для невесты, а во время подготовки к свадьбе назвала сына злодеем за то, что пара посадила за свой стол бабушек, у которых нет мужей.

«Мама испортила мой первый танец с женой, который мы репетировали месяц. Но на свадьбе перед 500 гостями Марк Энтони [певец] позвал меня на сцену якобы для этого танца, но на сцене была мама. Она танцевала со мной совершенно неприлично прямо при всех. Я никогда не чувствовал себя более униженно и постыдно. Мы обновили клятвы ради новых, счастливых воспоминаний», — признался Бруклин в соцсети.

Бекхэм рассказал и о юбилее отца, ради которого он прилетел с женой в Лондон вопреки конфликту. Он пояснил, что отец игнорировал его приглашения, желая встретиться только на вечеринке с сотнями гостей и фотографами, и в итоге все же согласился встретиться лично, но без Николы Пельтц, что стало для Бруклина пощечиной.

В заключение сын Бекхэмов рассказал о тревожности, которая развилась у него из-за постоянного контроля и давления со стороны семьи. «И только когда я дистанцировался от семьи, тревога исчезла. Мы с женой не хотим жизнь, слепленную из фотографий, статей в прессе и манипуляций. Нам нужны только спокойствие, приватность и счастье — для нас и будущей семьи», — подытожил он.

Ранее Бруклин Бекхэм установил жесткие правила общения с родителями, требуя контактировать исключительно через адвокатов.