Старший сын Бекхэма потребовал от родителей общаться c ним только через адвокатов

Старший сын футболиста Бекхэма потребовал общаться c ним только через адвокатов

Старший сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин установил жесткие правила общения с родителями, требуя контактировать исключительно через адвокатов. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на уведомление, переданное семье.

По информации источника, Бруклин запретил родителям напрямую связываться с ним и упоминать в соцсетях, настаивая на приватном характере любых переговоров. Виктория Бекхэм усугубила ситуацию, лайкнув рецепт курицы сына в сети, после чего он заблокировал родителей и братьев. Отмечается, что родители Бруклина ошеломлены и подавлены таким поворотом событий.

Известно, что Бруклин Бекхэм проигнорировал дни рождения родителей, перестал как-либо упоминать братьев и сестру в соцсетях и переиграл свадьбу без родственников. Таблоиды винят в семейной ссоре его жену, наследницу многомиллиардной империи, Николу Пельтц.

Дэвид Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Последним клубом англичанина стал «Пари Сен-Жермен». Также англичанин выступал в составе «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милана». В составе национальной сборной он провел 115 поединков, в которых забил 17 мячей.

С 1999 года Бекхэм состоит в браке с бывшей солисткой британской группы Spice Girls Виктории Бекхэм (в девичестве — Адамс). У пары родилось четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер.