Старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин не пригласил на повторную свадьбу семью

В некогда самой крепкой семье Бекхэмов произошел неожиданный разлад: старший сын звездной пары Бруклин проигнорировал дни рождения родителей, перестал как-либо упоминать братьев и сестру в соцсетях и переиграл свадьбу без родственников. Таблоиды винят в ссоре Бекхэма с семьей его жену, наследницу многомиллиардной империи Николу Пельтц. Что на самом деле произошло между знаменитостями — разбиралась «Лента.ру».

Бруклин и Никола Бекхэм переиграли свадьбу

В апреле пара отметила третью годовщину, а летом решила обновить супружеские клятвы в торжественной обстановке. Праздник провели в поместье отца Николы Нельсона в Бедфорде, Англия. Выбор подобной локации вызван желанием пары оставить торжество в тайне от посторонних глаз, рассказали инсайдеры.

Фото: @nicolaannepeltzbeckham

На празднике присутствовали друзья пары и семья Николы, однако ни родителей, ни братьев, ни сестры Бруклина среди гостей не было. При этом анонимные источники сообщили, что повторная церемония хоть и не была слишком официальной, тем не менее на ней присутствовали от 100 до 200 человек.

Родственники Бруклина никак не комментировали свое отсутствие — виновники торжества также хранят молчание.

Отношения между звездными парами испортились из-за свадьбы Николы и Бруклина

Бруклин — старший ребенок звездной четы Дэвида и Виктории Бекхэм. Пара сыграла свадьбу в 1999 году, за 25 лет брака у них появились четверо детей: Ромео, Круз, Харпер и сам Бруклин. В 2022 году Бруклин связал себя узами брака с актрисой Николой Пельтц — дочерью миллиардера Нельсона Пельтца.

По слухам, первые разногласия появились между Викторией и Николой еще во время планирования свадьбы. Невеста якобы отказалась надевать платье авторства Бекхэм, которое команда ее бренда Victoria Beckham уже начала разрабатывать. Однако Пельтц опровергла эти слухи и заявила, что на самом деле ателье марки попросту не смогло воплотить желаемый дизайн в жизнь.

Фото: German Larkin / Vogue

Однако инсайдеры привели другую версию событий. По их словам, создавать подвенечный наряд для невестки сына отказалась сама Виктория, не объясняя причин. Причем о своем решении она сообщила не напрямую невесте, а ее матери — незадолго до торжества.

«Николу выставляли неблагодарной из-за отказа надевать платье Victoria Beckham. Хотя до свадьбы она неоднократно поддерживала детище свекрови, появляясь на показах марки, а также надевая одежду из ассортимента бренда», — утверждали анонимные источники. «Эти слова далеки от правды. Такие высказывания публиковались с целью выставить Николу жертвой», — парировали другие знакомые с ситуацией собеседники.

Тогда ни Виктория, ни Дэвид никак не комментировали случившееся вопреки постоянным нападкам СМИ. «Но со временем Никола и Бруклин стали просто невозможными!» — писали в таблоидах.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Reuters

В прессе существовал и другой нарратив: якобы отношения двух пар испортились из-за инцидента на свадьбе Бруклина и Николы. Говорили, что приглашенный певец Марк Энтони проигнорировал невесту, вызвав на сцену Бруклина с матерью. После этого виновница торжества ушла из зала в слезах, а гости якобы посчитали эту ситуацию неуместной.

Перед началом песни Марк Энтони попросил Бруклина выйти на сцену и сказал: «Самая красивая женщина из зала, поднимайся! Да, Виктория, ты!» В этот момент Никола и почувствовала, что Виктория намеренно испортила ее свадьбу

инсайдеры

При этом подтверждений случившегося нет до сих пор. Другие приглашенные и вовсе говорили, что Энтони выступал уже после официального танца молодоженов. Никто из четы Бекхэм также не комментировал слухи, и со временем сообщения о напряжении в звездной семье перестали появляться в сети.

Весной 2025 года в прессе вновь заговорили о разладе в звездной чете

Внимательные поклонники вновь уличили звездную семью в разладе. Старшие Бекхэмы не поздравили сына с годовщиной свадьбы, которую он отмечает 9 апреля, а Бруклин, в свою очередь, 17 апреля проигнорировал день рождения матери.

Молодой человек не только не упомянул о празднике Виктории в соцсетях, но и пропустил вечеринку по этому случаю на суперъяхте в Майами — в этот день супруги развлекались на музыкальном фестивале «Коачелла» в Калифорнии.

Семья Бекхэм Фото: @victoriabeckham

«Бруклин игнорирует родителей. Он не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Родители и братья пытались с ним связаться, но ему это неинтересно. А Дэвид и Виктория действительно любят своего ребенка. Это ужасная ситуация. Они просто хотят, чтобы он знал, что они готовы поговорить с ним в любую минуту», — посетовали инсайдеры.

2 мая Дэвид Бекхэм отпраздновал юбилей — на 50-летии экс-футболиста в Лондоне собрались не только семья и друзья, но и его бывшие партнеры по командам и другие знаменитости. Однако Бруклин и Никола пропустили шумную вечеринку, хотя и получили приглашение от главы семейства.

Старший сын спортсмена, как и в случае с матерью, не поздравил отца в соцсетях. К тому же он не «засветился» ни на одной из фотографий с торжества. «Создаем особые воспоминания с семьей и друзьями. Мы любим вас всех», — написала под постом с дня рождения Виктория Бекхэм. На снимках ее сына также не оказалось.

Виновной в ссоре между семьями назвали возлюбленную Ромео Бекхэма

По одной из версий, Бруклин разругался с семьей из-за возлюбленной его младшего брата Ромео — диджея и модели Ким Тернбулл. Никола Пельтц якобы отказалась появляться на дне рождения свекра, поскольку Тернбулл ранее состояла в романтических отношениях с Бруклином.

Бруклин не хотел быть в одной комнате с Ким и сказал отцу об этом. Но Дэвид предпочел пригласить Ким, а не Николу, хотя знал, что ей будет некомфортно в компании бывшей подружки ее мужа анонимные источники

Однако 20-летний Круз Бекхэм опроверг предположения журналистов по поводу романов Тернбулл. «Бруклин и Ким никогда не встречались», — написал он на своей странице в соцсети. Близкий друг семьи также подчеркнул, что отсутствие Бруклина никак не связано с Тернбулл: «Все дело в Николе».

«Похоже, Никола использует старую дружбу Бруклина с Ким как повод держать его подальше от семьи. Она отрицает, но с момента свадьбы контролирует его. Семья устала. Даже братья — на пределе», — рассказывал собеседник в разговоре с Daily Mail.

На фоне ссор в семье Бекхэмов Ромео и Ким расстались после семи месяцев отношений. При этом причину разрыва пара не называла.

В разладе Бекхэмов продолжают обвинять Николу Пельтц

Провокатором всех конфликтов Бруклина с родными называют его жену, но Никола отмалчивается на тему отношений с семьей Бекхэмов, оставляя намеки для фанатов в соцсетях.

Так, манекенщица разместила комментарий под снимком экс-возлюбленной Ромео Бекхэма Мии Риган, с которой он расстался после пятилетнего романа. «Такая красивая, Мия», — отметила модель, дополнив фразу эмодзи в виде розового сердца.

Бруклин и Никола Бекхэм Фото: Christian Vierig / Getty Images

Через несколько дней Круз Бекхэм написал такой же комментарий своему брату, на что Ромео ответил смеющимся смайликом. По мнению журналистов, таким образом Никола специально провоцирует семью мужа на эмоции.

Сам Бруклин на фоне новых слухов о напряженных отношениях с семьей встал на сторону жены. 26-летний сын легендарного футболиста опубликовал видео, на котором вместе с Николой катается на мотоцикле. «Весь мой мир. Я буду любить тебя вечно. Я всегда выбираю тебя, детка. Ты самый удивительный человек, которого я знаю. Мы с тобой навсегда», — подписал он ролик.

Никола и Бруклин невероятно счастливы вместе, они строят брак, основанный на безусловной любви, заботе и поддержке инсайдеры о браке Николы и Бруклина

Позже Бруклин и Никола также наняли адвоката Дженни Афиа, которая ранее представляла интересы Меган Маркл и принца Гарри. Звездная пара захотела защитить свою репутацию на фоне нарастающей напряженности с семьей Бекхэмов. «Они устали от того, что о них пишут так много чепухи», — пишут в прессе.

Сейчас отношения между знаменитыми семьями не подлежат восстановлению, говорят инсайдеры в разговоре с People. Бруклин даже изменил посвященную матери татуировку. «Брулкин, тебя не хватает», — написал Дэвид Бекхэм под одним из последних фото с семьей в соцсетях.