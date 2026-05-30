На окраинах российского города стали появляться медведи

На окраинах Магадана стали появляться медведи

Жители Магадана стали сообщать о появлении медведей на окраинах города. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела департамента Госохотнадзора министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова.

Охотоведы многократно выезжали на вызовы местных жителей, при этом обнаруживали только следы животных. По словам Борисовой, медведи скрывались далеко и высоко в лесных массивах.

Власти региона официально установили санитарную зону вокруг населенных пунктов Магаданской области, куда медведи заходить не должны. Они добавили, что о каждом появлении хищников жителям региона следует сообщать по номеру 112.

Жительница города Маргарита Пинчук рассказала, что так и сделала, когда ее муж увидел следы медведя. «Здесь люди живут круглогодично. То есть это не место, куда приезжают и уезжают... У нас собака, мы не сильно переживаем», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области врачи Котласской центральной городской больницы спасли мужчину, которому медведь прокусил голову. Пострадавший поступил в приемное отделение с рваной раной головы и другими повреждениями.