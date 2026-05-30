Россиянку захейтили за слишком сексуальную грудь

Петербурженку Коломиец захейтили за слишком большую грудь и отправили в бан

Петербурженка Ирина Коломиец решила эффектно отпраздновать свой развод и устроила фотосессию в свадебном платье на озере, однако ролик вместе с популярностью вызвал волну хейта и ее аккаунт в соцсети забанили. Об этом пишет Baza.

Девушка выложила ролик в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видна Ирина в белом платье, она плещется в воде, внимание привлекает декольте девушки.

За сутки видео набрало больше миллиона просмотров, однако хейтеры стали оскорблять петербурженку из-за слишком большой груди. В ответ Ирина выложила еще один ролик, в котором дала отпор хейту. Но на нее стали поступать жалобы, и соцсеть удалила ее видео из озера, а затем отправила в бан.

Девушка обратилась в службу поддержки и надеется, что там разберутся в ситуации по справедливости.

Ранее сообщалось, что 26-летняя россиянка нарвалась на хейт из-за лишнего веса и спасла себе жизнь.