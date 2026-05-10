26-летняя россиянка нарвалась на хейт из-за лишнего веса и спасла себе жизнь. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Девушка начала вести блог о своем похудении. Она пробовала скинуть килограммы за счет специальных препаратов под наблюдением эндокринолога. Позже девушка решилась на операцию по урезанию желудка.

Из-за лишнего веса в 111 килограммов и проблем с гормонами у нее всегда была достаточно толстая шея. Россиянка игнорировала это, но когда вес стал уходить, она заметила, что худеет все, кроме шеи. Комментаторы в соцсетях намекали девушке на это.

Россиянка сдавала все анализы в начале похудения и перед операцией. Позже она решила провериться еще раз — УЗИ показало увеличение щитовидной железы и множественные новообразования в эндокринном органе.

