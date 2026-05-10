Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 10 мая 2026Россия

Россиянка нарвалась на хейт из-за лишнего веса и спасла себе жизнь

26-летняя россиянка нарвалась на хейт из-за лишнего веса и спасла себе жизнь
Майя Назарова

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom  

26-летняя россиянка нарвалась на хейт из-за лишнего веса и спасла себе жизнь. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Девушка начала вести блог о своем похудении. Она пробовала скинуть килограммы за счет специальных препаратов под наблюдением эндокринолога. Позже девушка решилась на операцию по урезанию желудка.

Из-за лишнего веса в 111 килограммов и проблем с гормонами у нее всегда была достаточно толстая шея. Россиянка игнорировала это, но когда вес стал уходить, она заметила, что худеет все, кроме шеи. Комментаторы в соцсетях намекали девушке на это.

Россиянка сдавала все анализы в начале похудения и перед операцией. Позже она решила провериться еще раз — УЗИ показало увеличение щитовидной железы и множественные новообразования в эндокринном органе.

Ранее похудевшая на 31 килограмм блогер Анна Мешалкина назвала мышление секретом стройности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали главный минус от мягкого развода с Арменией

    Артемий Лебедев помочился на крокодила

    Россиянам назвали самые востребованные профессии

    Раскрыт секрет успешной работы с зумерами

    Россиянка нарвалась на хейт из-за лишнего веса и спасла себе жизнь

    Американский истребитель пропал в районе Аравийского полуострова

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    Определен фаворит матча РПЛ «Спартак» — «Рубин»

    Стало известно о проблеме с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения

    На Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok