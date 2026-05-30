15:25, 30 мая 2026Путешествия

Цены на отдых в Петербурге и Москве сравнили

Ассоциация туроператоров: Отдых в Петербурге оказался дороже, чем в Москве
Юлия Юткина
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Отдых в Петербурге оказался примерно в 1,5 раза дороже, чем в Москве. Данные Ассоциации туроператоров России передает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

За год цена за ночь в Санкт-Петербурге выросла на 1,2 тысячи рублей. Средний чек за нее на двоих составляет 8-15 тысяч рублей. В Москве одна ночь обойдется в 6,3-7,5 тысячи, а в прошлом году — в 5,8–6,8 тысячи.

Для сравнения: в Крыму ночь стоит 11,7-15 тысяч. В том году эта сумма достигала 10-12 тысяч. В Подмосковье средний чек оценивается в 13,6-17,9 тысячи против 12,9-17,4 тысячи прошлого года.

Ранее сообщалось, что стоимость суточного размещения в гостиницах России составляет 11 285 рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 3,5 процента.

