15:55, 27 мая 2026

Россиянам рассказали о росте цен на гостиницы в стране

Глава РСТ Уманский: Цены на размещение в гостиницах выросли на 3,5 % за год
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Стоимость суточного размещения в гостиницах России составляет 11 285 рублей, что на 3,5 процента превышает прошлогодние показатели. Об этом Национальной службе новостей (НСН) рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Как напомнил специалист, ценообразование устроено так, что в периоды высокого спроса всегда фиксируется повышение цен.

«Если брать среднюю стоимость отдыха на предстоящий летний сезон, стоимость размещения на сутки в гостиницах составляет 11 285 рублей, что на 3,5 процента больше прошлогодних показателей. Это даже ниже инфляции. Для сравнения хочется озвучить цены прошлого года, тогда мы фиксировали рост на 12 процентов. Поэтому в этом году мы замечаем снижение динамики», — сообщил глава РСТ.

В категории от нуля до двух звезд, отметил Уманский, средняя стоимость сейчас 8204 рубля, три звезды — 9158 рублей, от четырех до пяти звезд — 14 582 рубля. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Калининградской, Калужской, Мурманской областях, Краснодарском крае и некоторых других регионах отмечается снижение средней цены на размещение, добавил он.

Ранее в Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск. В срок отпуска должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у работника была возможность отдыхать на неделю больше, считает депутат Николай Новичков.

