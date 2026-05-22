Россияне раскрыли траты на летний отпуск

Россияне признались в готовности взять кредит на летний отпуск

Российские туристы раскрыли, сколько готовы потратить на летний отпуск в 2026 году. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 57 процентов респондентов признались, что еще не знают, сколько денег готовы отдать за отдых. Еще 16 процентов планируют потратить от 70 до 150 тысяч рублей, 14 процентов рассчитывают уложиться в сумму до 30 тысяч рублей, а 9 процентов — более 150 тысяч рублей.

Как правило, россияне оплачивают свой отпуск из накопленных денег (35 процентов). На зарплату и отпускные полагаются 25 процентов опрошенных, а еще 18 процентов закроют траты при поддержке родственников. Кроме того, 15 процентов признались, что готовы использовать кредитную карту или беспроцентную рассрочку, а 7 процентов — взять кредит.

Ранее российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. По данным аналитиков, дешевле всего слетать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей.