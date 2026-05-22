В России рассмотрят новое дело в отношении обмененной художницы Скочиленко

В отношении поменявшей ценники художницы Скочиленко рассмотрят новое дело

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит новое уголовное дело о дискредитации армии в отношении российской художницы Александры Скочиленко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Новое дело возбудили в связи с размещением на диске Google книги о репрессиях с графическими изображениями, автором которой указана Скочиленко. Ссылки на книгу художница разместила в своем Telegram-канале. Уголовное дело рассмотрят 16 июня.

Скочиленко стала широко известна после того, как 31 марта 2022 года она, находясь в магазине «Перекресток», заменила имеющиеся ценники на таблички с надписями, содержавшими заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России. В ноябре 2023 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил ее к семи годам колонии.

1 августа президент РФ Владимир Путин подписал Александры Скочиленко. Она была освобождена в рамках масштабного обмена между Россией и странами Запада в Турции.