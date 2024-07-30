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01:00, 31 июля 2024Мир

Стало известно о подготовке крупного обмена заключенными между Россией и Западом

Reuters: Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на правозащитников.

Косвенным свидетельством может служить тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний. Среди них правозащитник Олег Орлов (признан в России иностранным агентом), художница Александра Скочиленко, а также бывшие главы уфимского и томского «Штабов Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Лилия Чанышева и Ксения Фадеева (обе внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан Минюстом России иностранным агентом).

Как предположил адвокат Иван Павлов (признан Минюстом России иностранным агентом), заключенных для подготовки к обмену собирают в столичном СИЗО «Лефортово». Кроме того, для обмена могут быть использованы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, гражданин Германии и России Кевин Лик, американцы Пол Уилан и Марк Фогель, а также гражданин Германии Рик Кригер, приговоренный к казни помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Среди тех, кого может получить взамен Россия, агентство перечисляет Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии, Владимира Дунаева и Романа Селезнева, находящихся в американских тюрьмах по обвинению в киберпреступлениях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков информацию о готовящемся обмене заключенными комментировать не стал.

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      Марина Совина
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