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19:50, 30 июля 2024Мир

Кремль отказался от комментариев по обмену Гершковича и других заключенных

Песков: Кремль не комментирует возможный обмен Гершковича и других заключенных
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Антон Буценко / РИА Новости

Москва не комментирует возможный обмен журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и других иностранных заключенных, как и мероприятия по подготовке к официальному обмену. Об этом газете «Ведомости» сообщил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Эту тему мы не комментируем», — коротко ответил Песков на вопрос газеты.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

19 июля Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже.

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      Виктория Кондратьева
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