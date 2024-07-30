Кремль отказался от комментариев по обмену Гершковича и других заключенных

Песков: Кремль не комментирует возможный обмен Гершковича и других заключенных

Москва не комментирует возможный обмен журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и других иностранных заключенных, как и мероприятия по подготовке к официальному обмену. Об этом газете «Ведомости» сообщил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Эту тему мы не комментируем», — коротко ответил Песков на вопрос газеты.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

19 июля Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже.