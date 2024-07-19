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15:09, 19 июля 2024Силовые структуры

Российский суд приговорил к 16 годам американского журналиста за шпионаж

На Урале суд дал 16 лет колонии журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

В ходе прений сторон прокурор запросил для него 18 лет лишения свободы. Подсудимый, в свою очередь, вновь заявил о своей невиновности.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.

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      Любовь Ширижик
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