Осужденный на 16 лет журналист WSJ Гершкович заявил об ожидании перевода приговора

Осужденный журналист WSJ Гершкович ожидает перевода приговора на английский язык

Осужденный на 16 лет за шпионаж журналист американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович ожидает перевода приговора на английский язык. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор должен быть переведен на родной язык подсудимого, так как Гершкович — иностранный гражданин. — так корреспонденту агентства сообщили в Свердловском областном суде. Кроме того, во время вынесения приговора и на самом процессе над иностранным гражданином, на заседании присутствует переводчик. Так же, жалобы и апелляционное представление прокурора на приговор еще не поступили, как и обжалование от защиты Гершковича. — пояснили в суде.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.