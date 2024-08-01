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13:56, 1 августа 2024Силовые структуры

Член СПЧ сообщила о возможном освобождении журналиста Гершковича из российской колонии

Меркачева: американские СМИ сообщают об освобождении журналиста WSJ Гершковича
Начало событий в новости Осужденный на 16 лет журналист WSJ Гершкович заявил об ожидании перевода приговора
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила о возможном освобождении журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича из российской колонии. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

«Американские СМИ стали писать, что журналиста WSJ Эвана Гришковича освободили из российской колонии, он летит в США», — заявила она. Меркачева отметила, что пока неизвестно, кого именно из граждан России освободили из иностранных тюрем.

Эван Гершкович был осужден на 16 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. По версии следствия, в марте 2023 года он приехал в Екатеринбург для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод» по заданию ЦРУ. Его якобы интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники. Журналист свою вину не признал.

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