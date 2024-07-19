Раскрыт запрашиваемый срок для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Гособвинение запросило 18 лет колонии для журналиста WSJ Гершковича

Сторона обвинения запросила 18 лет лишения свободы для журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщает ТАСС.

Этот срок он должен провести в колонии строгого режима. Журналист проходит обвиняемым по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд продолжит рассматривать дело Гершковича 19 июля.

