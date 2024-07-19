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11:33, 19 июля 2024Силовые структуры

Раскрыт запрашиваемый срок для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Гособвинение запросило 18 лет колонии для журналиста WSJ Гершковича

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сторона обвинения запросила 18 лет лишения свободы для журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщает ТАСС.

Этот срок он должен провести в колонии строгого режима. Журналист проходит обвиняемым по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд продолжит рассматривать дело Гершковича 19 июля.

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