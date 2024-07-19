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11:40, 19 июля 2024Силовые структуры

Журналист WSJ Гершкович вновь отказался признать вину по обвинению в шпионаже

Журналист WSJ Гершкович вновь отказался признать вину по делу о шпионаже
Начало событий в новости Раскрыт запрашиваемый срок для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Журналист американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович вновь отказался признать вину по уголовному делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря свердловского областного суда.

Она сказала, что подсудимый свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения запросила для него 18 лет лишения свободы. Этот срок он должен провести в колонии строгого режима. Журналист обвиняется по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По данным следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

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      Анна Габай
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