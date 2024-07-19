Журналист WSJ Гершкович вновь отказался признать вину по обвинению в шпионаже

Журналист американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович вновь отказался признать вину по уголовному делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря свердловского областного суда.
Она сказала, что подсудимый свою вину не признал.
Ранее сообщалось, что сторона обвинения запросила для него 18 лет лишения свободы. Этот срок он должен провести в колонии строгого режима. Журналист обвиняется по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).
По данным следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.